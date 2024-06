Homem é flagrado agredindo mulher na saída de casa de shows no Pará; VÍDEO

Momento em que homem desfere golpe contra mulher, que cai no chão. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Vítima caiu no chão com o impacto do golpe. Câmera de monitoramento registrou toda a ocorrência.

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi flagrado agredindo uma mulher na saída de uma casa de shows em Moju, no nordeste do Pará.

O caso tem ganhado repercussão nas redes sociais nos últimos dias, já que a agressão foi filmada por uma câmera de monitoramento.

As imagens mostram o momento em que o agressor sai do estabelecimento. Um outro homem aparece nas gravações; ele está sentado em uma moto estacionada. A mulher sai do local logo em seguida.

O agressor então inicia uma discussão com o homem sentado e disfere um golpe contra ele, que se afasta. Depois o criminoso vira para a mulher, que está próxima aos dois, e ataca ela com um golpe forte que a faz cair no chão.

O homem que estava na motocicleta não reage, e a mulher se levanta sozinha. O agressor aparece saindo do campo de filmagem da câmera.

Segundo testemunhas, a confusão teria começado dentro da casa se shows e se intensificou do lado de fora.

Sobre o caso, a Polícia Civil (PC) informou que o suspeito foi identificado e intimado para prestar depoimento.

CLIQUE AQUI E ASSISTA O VÍDEO NO G1

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/06/2024/12:05:17

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...