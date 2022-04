Homem é flagrado furtando lâmpada em Itaituba

Homem tira a lâmpada e vai embora. Foto: Reprodução

O furto ocorreu por volta das 04h08 desta quarta-feira (30); O ladrão de lâmpada, minutos antes teria furtado fios de uma construção e uma residência deixando um grande prejuízo aos proprietários

O furto aconteceu na madrugada desta quarta-feira (30), em frente a uma loja na décima nina rua entre as travessas João Pessoa e Lauro Sodré, no Bairro Bela Vista em Itaituba, Sudoeste do Pará. (As informações são do Plantão 24horas News).

Nas imagens é possviel ver um homem ainda não identificado se aproximando e logo se apoiando em sua bicicleta para fazer a retirada da lâmpada.

Após retirar a lâmpada, o homem que estava em uma bicicleta feminina, camisa manga longa de cor azul, boné, bermuda e sandália branca, foi embora como se nada tivesse acontecido.

De acordo com informações, esse mesmo homem furtou vários fios de uma construção e uma residência próximo a loja deixando um grande prejuízo aos donos.

Jornal Folha do Progresso em 31/03/2022/16:20:39

