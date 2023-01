Homem é flagrado retirando grama de canteiro em Novo Progresso

Imagens mostram homem retirando pedaços de grama com uma enxada e carregando em carroceria de veículo. (Foto:Via WhatsApp)

Um homem recolhe pedaços de grama da Avenida Brasil, em Novo Progresso, neste domingo, 8 de janeiro de 2023.

O flagrante foi feito por um morador da cidade. As imagens mostram o homem retirando a grama do canteiro e colocando na carroceria do veículo. Ele usou uma enxada para retirar a grama.

A prefeitura ainda não se pronunciou sobre o caso.

Outro Lado

A pessoa que aparece no video entrou em contato com a reportagem do Jornal Folha do Progresso, e disse que a grama foi retirada do canteiro com ordem do responsável da empresa que realiza obra na avenida Brasil, que somente retirou a grama com autorização.

Assista ao vídeo

Por:Jornal Folha do Progresso em 09/01/2023/10:47:51

