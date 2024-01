Homem é jogado de ponte por criminosos e sobrevive ao se segurar em cabos de aço

Segundo informações, ele teria sido sequestrado, passado três dias em cativeiro e, no domingo, foi vítima de tentativa de homicídio.

Um homem de 28 anos, vítima de um sequestro, conseguiu salvar a própria vida ao se segurar em cabos de aço após ter sido jogado de uma ponte pelos criminosos. O caso ocorreu em Betiorga, litoral de São paulo, na madrugada do último domingo (21).

Segundo informações oficiais, a vítima ficou pendurada no cabo de aço até a chegada do resgate.

De acordo com a Secretaria de Segurança pública, as equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas por uma pessoa que testemunhou três homens tentando jogar uma pessoa “muito machucada” da Ponte do Rio Itapanhaú. Ao chegar no local, os agentes ouviram o homem pedindo socorro.Ele informou que tinha sido sequestrado, na noite da última sexta-feira (19/1), no bairro Perequê, no Guarujá, e levado até uma casa em Bertioga. Ao menos três envolvidos participaram do sequestro, sendo que um deles fazia sua vigia armado. O homem, que foi agredido pelos criminosos, teria ficado dois dias no cativeiro.

Segundo a SSP, o carro usado no crime foi encontrado no acostamento da rodovia ao lado de um dos autores, de 31 anos, que informou que ele e mais dois indivíduos participaram do ocorrido.O caso está sendo investigado pelas autoridades como sequestro e tentativa de homicídio.

