Casal de turistas encontra câmera escondida em quarto de resort em Porto de Galinhas

Ocorrência está sendo investigada como crime de ‘registro não autorizado de intimidade sexual’.

Um casal de turistas de São Paulo encontrou uma câmera escondida dentro do quarto em que ficaram hospedados, entre os dias 13 e 17 de janeiro, no OKA Beach Residence, um resort localizado na praia de Muro Alto, em Porto de Galinhas, Pernambuco. A Polícia Civil do Estado apura o caso, que está sendo investigado como crime de “registro não autorizado de intimidade sexual”, com base no artigo 216 – b do Código Penal, que trata sobre “produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes”. Nesse tipo de situação, a pena pode variar de seis meses a um ano de detenção, além de multa.

Ouvido pelo G1 de Pernambuco, o advogado do casal, Roque Henrique Campos, informou que a esposa está abalada, temendo que imagens íntimas dos dois se tornem públicas. Ela precisou do acompanhamento de um médico psiquiatra. “É uma situação muito sensível, que envolve a intimidade do casal”, declarou o advogado.

O que aconteceuSegundo Roque Campos, as vítimas viajaram na companhia de outro casal, que ficou em um quarto separado. No final da tarde da terça-feira (16), a esposa ouviu um barulho próximo da televisão e encontrou o que parecia ser um receptor de tomada, mas não conseguia colocar nenhum carregador no local. Ela examinou com a lanterna do celular e percebeu que se tratava de uma câmera. Após pesquisar a foto do aparelho na internet, eles descobriram que se tratava de um modelo de “câmera espiã”.

Eles comunicaram à gerência do resort e um funcionário foi ao flat fazer imagens do objeto. Orientados por uma advogada, os turistas registraram um boletim de ocorrência, na Delegacia da 43ª Circunscrição, em Porto de Galinhas. A polícia ligou para o casal na quarta-feira (17), pedindo a presença deles para fazerem uma perícia no flat, mas eles já estavam no Aeroporto Internacional do Recife e embarcaram de volta para São Paulo.Roque Henrique Campos informou ao G1 Pernambuco que a polícia não comunicou aos clientes sobre o conteúdo encontrado no aparelho. “Vou entrar com liminar ainda esta semana para que qualquer conteúdo de imagens que possa existir seja tornado sigiloso, juntamente com o processo. É uma situação muito sensível e lamentável. Os dois estão muito abalados”, declarou o advogado.

Os turistas também avaliam processar a Carpe Diem, empresa que administra o resort, e a plataforma de reserva de acomodações Booking, por onde contrataram a hospedagem. Uma diária no resort custa cerca de R$ 750.

O G1 Pernambuco não teve resposta do resort e nem da Booking sobre o assunto.

