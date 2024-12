Homem é jogado e preso em bueiro por dívida de R$ 10

Foto: Reprodução | Na manhã desta sexta-feira (20), ele foi resgatado pela Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa (GCMJP).

Por uma dívida de R$ 10, um homem de 45 anos foi jogado e preso em um bueiro no Centro de João Pessoa, Paraíba. Após passar a noite no local, a Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa (GCMJP) o resgatou. As autoridades prestaram socorro após pessoas ouvirem gritos vindos do bueiro.

A situação, informada pelo programa O Povo na TV, aconteceu próxima ao viaduto Damásio Franca, na rua 13 de Maio. O atendimento da GCMJP ocorreu de maneira rápida. O homem estava em condições precárias e debilitado, devido à fome, sede e tempo no espaço insalubre.

A vítima é moradora de rua e usuária de drogas, segundo o inspetor Claudinaldo, da Guarda Municipal. “Ele estava em uma situação muito difícil, e alegou que teria sido colocado ali por causa de uma dívida com traficantes. Ele informou também que, antes de ser jogado no bueiro, havia sido ameaçado de ser jogado de cabeça para baixo do viaduto”, relatou. Uma equipe do Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros ao homem, que não teve a identidade revelada.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/12/2024/10:09:09

