Brasileiro se casa com nove mulheres em São Paulo

Arthur, um modelo incansável, é adepto do amor livre e agora decidiu subir ao altar com todas as suas noivas.

Urso,se casa com nove mulheres em São Paulo

[Eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem.] Os versos de uma famosa canção bem que poderiam se aplicar ao modelo Arthur O Urso, mas engana-se quem pensa que ele ama geral. Definitivamente, não! O rapaz a partir de agora é devotado única e exclusivamente às nove esposas de sua vida. E tudo isso com o devido consentimento das sogras.

Essa história que parece ter saído do Casos de Família teve mais um capítulo essa semana, depois que ele decidiu se casar em uma cerimônia simbólica em São Paulo. É que tanto Arthur como sua primeira companheira, Luana Kazaki, são adeptos do poliamor e agora decidiram que era hora de dar uma chance ao destino e, finalmente, oficializar a relação com as demais parceiras.

O casamento ganhou destaque na imprensa internacional. Para Arthur e Luana, que recentemente andaram perambulando em Lua de Mel por Cap D’Agde, na França, local dedicado ao nudismo, a decisão de acolher novas pessoas à relação é uma forma de protesto contra a monogamia e um cultivo ao “amor livre”.

Em setembro de 2021, O Urso e sua primeira varoa estiveram no The Noite conversando com Danilo Gentili sobre o tema. A gente aproveitou que todos os pombinhos ainda curtem o início da vida de casados para resgatar essa entrevista.

por:Fofocalizando > Redação | 24/11/2021 às 17:28

