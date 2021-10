Homem é morto a machadadas ao defender mulher de agressões, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo relato de testemunhas para a Polícia Militar, o caso ocorreu quando “Baixinho” estaria passando de moto na Rua Graciliano Ramos, setor Planalto, e presenciado um homem agredindo uma mulher. Inconformado, ele desceu da moto e partiu em direção ao agressor, que seria o marido da vítima, e ameaçado o homem com uma faca. O suspeito de agredir a mulher fugiu do local, porém retornou em seguida com um machado e golpeou o desafeto até a morte.

A vítima foi identificada com Clovis Rodrigo da Silva, conhecido como “Baixinho”, de 41 anos. Ele teria ameaçado o agressor com uma faca.

(Foto:Reprodução) – Um homem que tentou defender uma mulher que estaria sendo agredida na rua pelo próprio companheiro, acabou sendo morto com diversos golpes de machado, inclusive na cabeça. O crime ocorreu na madrugada de quarta-feira (13), em Redenção, região sul do Estado.

