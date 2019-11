Polícia prende três homens e apreende armas e munições na zona rural de Marabá

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a Polícia Civil, a ação policial objetivava verificar um eventual conflito agrário existente na área, também apurar denúncias de crimes ambientais. Segundo a equipe da Delegacia de Conflitos Agrários, de Marabá (Deca/MBA), os acusados estavam escondidos entre pequenas árvores, e acabaram informando à polícia que eram vigilantes de uma empresa, e estavam ali descansando, pois o veículo no qual realizavam ronda, havia quebrado. A polícia se deslocou até o local indicado e localizou o terceiro vigilante que também estava de posse de uma arma de fogo, e também foi detido pela polícia.

A polícia não somente apreendeu o armamento, como determinou que os acusados sejam afastados de uma empresa particular em que atuam com serviços de escolta e vigilância.

Agentes da Delegacia de Conflitos Agrários de Marabá sob a liderança do delegado, José Umberto Melho Júnior, apreenderam com os acusados, três revólveres da marca Taurus, calibre 38, além de 15 munições do mesmo calibre e três coletes balísticos.

Camilo Salgado Mascarenhas Moreira, Diogo Fernando Ribeiro Teixeira e Robison das Neves Castro foram presos nesta quarta-feira (06), pela prática do crime de desobediência à ordem judicial e porte ilegal de armas de fogo, na zona rural de Marabá, município do sudeste paraense.

