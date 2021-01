Homem é morto a pauladas no nordeste do Pará

A vítima foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos – ( Foto:Via Whatsapp)

Um homem foi morto a pauladas, na madrugada deste domingo (17), no município de Augusto Corrêa, nordeste do Pará. De acordo com informações da Polícia Militar, a agressão começou durante uma discussão em um bar, onde vítima e acusado estavam ‘confraternizando’.

Paulo Alves da Costa, de 41 anos de idade, teria agredido com um pedaço de madeira um homem que reagiu e o golpeou com várias pauladas na cabeça e no rosto. Em estado grave, Paulo ainda foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A polícia foi acionada e registrou o crime como Homicídio consumado, tendo como vítima Paulo Alves. O órgão segue apurando a autoria e o que teria motivo o crime.

