Homem é morto a tiros dentro de bar, em Novo Progresso – Segundo caso na semana.

Um homem conhecido como Paraná, marido da dona do bar conhecida por Gaúcha, foi morto na noite desta quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022, por volta das 21h00min a tiros dentro de um bar na rua Iriri Bairro Pires de Lima em Novo Progresso. Quatro disparos atingiram a vítima. Este segundo caso em menos de cinco dias, na sexta-feira , 4 de fevereiro de 2022, uma mulher dona de banca de frutas e verduras, moradora da rua Guarany no Bairro Pires de Lima foi baleada na região da cabeça (morreu no hospital) dentro de um bar de sua propriedade na cidade de Novo Progresso. O local é conhecido como Peixotinho II.

