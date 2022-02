Homem morre apos ser esfaqueado por DM em Moraes Almeida em Itaituba-PA

Nós trabalhamos com peças para escavadeiras e tratores em geral. Prensamos mangueiras da marca manuli, onde somos autorizados, mangueiras originais. Somos a maior distribuidora de peças para Hyundai hoje do Brasil. (93)- 3518-4435/ 99126-8091.

Policiais militares do 15ºBPM, lotados no PPD 103⁰ do Distrito de Moraes Almeida, nesta quarta feira, 09/02/22, por volta das 18h00min, foram informados por populares de um esfaqueamento na Rua do “Peixotinho”, do distrito. Os militares foram até ao local e confirmado a veracidade dos fatos. (As informações são do Junior Ribeiro)

A vítima foi identificada apenas por “Dário”, foi encontrada ao solo com um golpe de arma branca, (faca), na alturado peito, o mesmo ainda encontrava-se com vida, foi socorrido, mas não a gravidade do ferimento e veio a óbito no posto de Saúde. Após diligências pelo distrito, os militares conseguiram indentificar, localizar e prender o acusado, do crime, identificado por, Waldemar Garcia dos Santos, a motivação para o crime teria sido um desenvolvimento por causa de cachaça.

O fato foi comunicado ao delegado Milhomem, além de familiares do acusado terem apresentado uma certidão comprovando que o mesmo é D.M. O delegado orientou a conduzir o corpo até o município de trairão, onde este será conduzido pela Polícia Científica até o município de Itaituba. O autor do crime será apresentado na delegacia de Trairão para os devidos procedimentos legais.

