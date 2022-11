Homem é preso após agredir adolescente e desacatar policiais em Rurópolis

Homem foi preso após agredir um adolescente em Rurópolis — Foto: Divulgação

O suspeito pagou fiança de 2 salários mínimos e foi liberado para responder ao procedimento em liberdade. A Polícia Civil divulgou balanço de ações realizadas no domingo eleitoral.

Um homem foi apresentado na delegacia de Rurópolis, no oeste do Pará, após se envolver em uma confusão com um adolescente. O caso foi registrado no domingo (30) de eleições.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito teria agredido um adolescente, acusando-o de ter furtado um aparelho celular de dentro do seu veículo. O homem também desacatou os policiais que foram atender a ocorrência.

Já na delegacia, o sobrinho do homem foi ao local e informou que o celular foi encontrado dentro do carro, embaixo do banco do motorista.

Foi arbitrada fiança de dois salários mínimos. O jovem pagou e foi liberado para responder ao processo em liberdade.

Ações da Polícia no domingo de eleição

A Polícia Civil de Rurópolis manteve equipe policial de plantão na Delegacia para atender ocorrências referentes à lei eleitoral, durante o pleito de domingo passado atuando de forma integrada com a Justiça Eleitoral, e em parceria com a Polícia Militar, sob comando do Capitão Manoel Vieira, foi intensificado o patrulhamento nas ruas, avenidas e rodovias do município para combater os delitos.

Alguns estabelecimentos na noite anterior foram orientados a não comercializar bebidas alcoólicas a fim de garantir as diretrizes da chamada “Lei Seca” em vigor de meia-noite às 18 horas de domingo.

Até o final do dia, não houve nenhum registro por crime eleitoral apenas a prisão em flagrante do homem pela prática de crime comum no caso em questão uma lesão corporal contra um adolescente e desacato aos policiais durante a condução à delegacia para os procedimentos cabíveis.

O trabalho contou com a equipe formada pelos delegados Ariosnaldo Vital Filho e Dawis Alves, investigadores Túlio Perfeito e Orlando Ramos e escrivão Breno Travasso sob a supervisão da Superintendência do Tapajós (15ª RISP). (Com informações de Dominique Cavaleiro, g1 Santarém e região — PA).

Jornal Folha do Progresso em 01/11/202210:36:37

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...