Novo Progresso teve mais de 30% de eleitores que deixaram de votar no 2º turno -veja como foi a votação

Jair Bolsonaro, do PL , teve 79,60% dos votos para a Presidência (12.824 votos), enquanto Lula foi a escolha de 17,57% dos eleitores (2.830 votos) do município.

Jair Bolsonaro teve 952 votos a mais que no primeiro turno, quando recebeu 12.824 (79,60%). Lula recebeu 8 votos há mais que no outro pleito, em que registrou 2.830 votos, o equivalente a 17,57%.

Jair Bolsonaro (PL) – 13.776 votos – 82,92% Lula (PT) – 2.838 votos – 17,08% 274 eleitores votaram branco ou anularam o voto, enquanto 6.988 eleitores da cidade não compareceram às urnas. A soma de nulos, brancos e abstenções representa 30,42% do total de eleitores do município.

