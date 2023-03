Homem é preso após consumir R$ 800 em bebida e petisco em bar e sair sem pagar, em Santarém

Casos foram registrados na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil — Foto:Reprodução



Também foi registrada uma prisão por embriaguez ao volante e um jovem foi flagrado com drogas para consumo próprio.

O plantão policial de quinta (9) e madrugada de sexta (10) foi marcado pela apresentação de três homens na delegacia de Polícia Civil em Santarém, no oeste do Pará. Entre os casos registrados, está de um homem que consumiu mais de R$ 800 em um bar e saiu sem pagar a conta.

De acordo com informações da polícia, Raimundo da Silva Sousa, consumiu mais de R$ 800 em bebidas e petiscos em um bar localizado na Prainha. A polícia foi acionada e o homem foi apresentado na delegacia.

O homem assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e deverá ser liberado após apresentar os documentos.

Outro caso registrado foi de um homem que foi preso por embriaguez ao volante. Ele bateu com o carro em outro veículo que estava estacionado. Ele foi liberado para responder ao procedimento em liberdade após pagar fiança.

Na rodovia Fernando Guilhon, um homem foi abordado e com ele a polícia encontrou três petecas de entorpecentes. Foi configurado que a droga era para uso pessoal, o homem assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e ele foi liberado.

Por:Jornal Folha do Progresso em 10/03/2023/116:40:29 com informações do g1 Santarém e TV Tapajós — PA

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...