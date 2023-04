Homem é preso após tentar atear fogo em esposa e na própria filha

Ele chegou a acender um fósforo e arremessá-lo em direção as duas, mas a mulher se esquivou e o material apagou. (Foto: Reprodução)

William Xavier Cavalcante foi preso no sábado (15), após agredir e tentar colocar fogo na companheira e na filha, no núcleo Morada Nova, em Marabá. As vítimas foram ensopadas por ele com um líquido inflamável e só não foram queimadas porque o fósforo apagou. O valentão ainda tentou fugir depois da ação, mas foi pego por policiais.

Segundo o relato policial, a mulher conta que além de agredi-la, o suspeito teria arremessado um copo de vidro em sua direção e tomado seu celular. A situação ficou ainda mais desesperadora quando William molhou a esposa e a filha do casal com um líquido inflamável usado para retirar pintura de paredes, com intuito de queimá-las.

Enquanto a vítima relatava o ocorrido para os policiais, o homem foi visto por uma vizinha tentando fugir pela parte de trás da residência. A moradora deu o alerta e ele acabou sendo perseguido e capturado pelos militares em uma rua paralela, atrás do imóvel.

Vale ressaltar que, segundo os policias, William não estava bêbado e nem sob efeito de entorpecentes quando tentou contra a vida de sua família. Ele encontra-se à disposição da justiça e deverá responder por violência doméstica e tentativa de feminicídio.

Fonte: Correio de Carajás

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 17/2023/06:42:04

