Homem é morto com golpe de facão após conflito por causa de cachorro em Parauapebas

O crime chocou os moradores da região, que afirmam que a zona rural de Parauapebas é uma localidade pacata e tranquila. – (Foto: Reprodução)

Um desentendimento entre vizinhos por causa de um cachorro terminou em morte na noite de sábado (15) na zona rural de Parauapebas, no sudeste do Pará.

A vítima, identificada como Nilton Carlos Santos Macedo, de 44 anos, teria ficado irritado com as reclamações do vizinho, conhecido como “Betinha”, que é caseiro de uma chácara vizinha, sobre seu cachorro, que latia para ele toda vez que passava em frente a casa.

Segundo informações repassadas à PM, durante a discussão, Nilton teria acertado “Betinha” com um golpe de facão. O suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar e levado para o Hospital Municipal de Parauapebas (HMP), onde foi necessário reforço policial para evitar um linchamento por parte dos familiares da vítima.

Após receber alta médica, "Betinha" foi retirado discretamente do hospital em uma viatura da PM e levado para a 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde ficou detido.

Após receber alta médica, “Betinha” foi retirado discretamente do hospital em uma viatura da PM e levado para a 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde ficou detido. A PC, após ser acionada, solicitou à Polícia Científica a remoção do corpo de Nilton para a realização de necropsia. A Divisão de Homicídios iniciou as investigações para apurar o caso.

O crime chocou os moradores da região, que afirmam que a zona rural de Parauapebas é uma localidade pacata e tranquila. O desentendimento por causa de um cachorro acabou por tirar a vida de uma pessoa e agora a justiça deve ser feita para que o caso seja esclarecido e os responsáveis punidos.

