De dez testados para Covid-19 no PA, nove são positivos, apontam dados da Sespa

Foram 61.426 testes já concluídos até esta terça, sendo 55.090 casos confirmados e 6.326 descartados. Outros 5.546, que correspondem a 9,14% entre positivos, foram diagnosticados por vínculo epidemiológico.

Dados publicados no painel da Covid-19 da Secretaria de Saúde Pública do Pará (Sespa) revelam que de dez testados para Covid-19 no estado, nove foram diagnosticados com a doença.

As informações publicadas pela Sespa apontam que 61.426 testes já foram concluídos até terça (9), sendo 55.090 casos confirmados e 6.326 descartados. Os resultados indicam que aproximadamente 90% dos testados deram positivo e 10% negativo.

Até esta terça-feira (9), os casos positivos foram confirmados por 16.043 exames feitos em laboratório e 39.047 por testes rápidos.

Outros 5.546 infectados, que correspondem a 9,14% entre os casos confirmados, foram diagnosticados por vínculo epidemiológico, quando a equipe médica analisa os sintomas do paciente.

Em relação aos casos descartados, a Sespa não informa qual o tipo de exame realizado. Mas, segundo a secretaria, todos os casos foram testados e apresentaram resultados negativos.

Segundo boletim mais recente da Sespa, 174 exames ainda estão em análise, chegando ao total de 61.600 testes realizados.

O total de testes indica que 0,7% da população do Pará foi testada e foram feitos 716 testes a cada cem mil habitantes, de acordo com dados populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A Sespa não informa em boletins o total de testes realizados no estado, mas diz que aproximadamente 150 mil testes rápidos foram distribuídos entre prefeituras municipais.

Questionada sobre o total de testes realizados até então, a secretaria apenas informou que dos 60.636 casos confirmados no estado, 26,46% foram confirmados por laboratório; 64,40% por teste rápido e 9,14% por vínculo epidemiológico.

Subnotificação

Em entrevista à Globonews na última segunda (8), o secretário de Saúde do Pará, Alberto Beltrame, disse que não há de se falar em subnotificação de casos de Covid-19, pois “pacientes leves, moderados, ou assintomáticos, sequer procuram serviços de saúde e não são testados”.

Beltrame, que também é presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), explicou que a capacidade de testagem permite conhecer um número maior de infectados e que “quanto mais se testar, mais casos vamos saber e menor vai ser a letalidade” da Covid-19.

Em maio, o governo estadual do Pará anunciou que está realizando um levantamento epidemiológico para estimar um percentual de contaminados pelo novo coronavírus. Ainda não há previsão da divulgação desses resultados.

