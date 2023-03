Suspeito de estuprar adolescente em Tucuruí, no PA, é preso ao desembarcar no aeroporto de Belém

PF prende suspeito de estuprar adolescente no Pará. — Foto: Reprodução / PF-PA

Homem havia acabado de chegar de voo que saiu de Recife nesta sexta-feira, 31, quando foi preso pelos policiais federais.

Um homem suspeito de estuprar uma adolescente de 13 anos foi preso pela Polícia Federal dentro de um avião no Aeroporto Internacional de Belém. Segundo a PF, ele havia acabado de aterrissar, chegando de Recife, por volta das 11h15 desta sexta-feira (31).

A PF informou que o homem não ofereceu resistência física, mas, por não corresponder aos comandos dos policiais, precisou ser algemado.

As investigações apontam que o crime teria ocorrido em 2013 no município de Tucuruí, no sudeste do Pará. O processo está em segredo de justiça.

De acordo com a PF, a prisão foi efetuada pelo Núcleo de Polícia Aeroportuária da PF, solicitada após colhimento de prova material e indícios do crime.

O suspeito também estava em endereço desconhecido, o que causa prejuízo à instrução processual e à eventual futura aplicação da lei penal, segundo o órgão.

Após procedimentos na Superintendência da Polícia Federal no Pará, o homem foi entregue ao Sistema Penal do Estado.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações d0 g1 Pará — Belém em 31/03/2023/16:47:14

