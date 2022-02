Homem é preso em flagrante por assassinar a esposa a facadas, em Paragominas

O suspeito Dário Paiva de Souza foi preso por homens da Polícia Militar. (Foto:Reprodução / Portal Tailândia)

Através do sistema de informações penitenciárias, descobriu-se que ele havia cumprido dez anos de prisão por ter assassinado, com 17 facadas, a mãe de seus sete filhos

Um homem, identificado como Dário Paiva de Souza, cuja idade não foi divulgada, foi preso pela Polícia Militar sob suspeita de matar sua esposa, Valdirene do Socorro Travassos, a facadas por volta de 22h30 do último sábado, 26, no bairro Laércio Cabeline II, em Paragominas, região sudeste do Pará. (As informações são do Portal Tailândia).

Segundo informações apuradas inicialmente pela pelas autoridades policiais, Dário fugiu do local após o crime, mas foi preso em flagrante pela PM na rua Lauro Martins, e encaminhado para a 13º Seccional de Polícia Civil.

Ao acessar a ficha criminal de Dário, através do sistema de informações penitenciárias, descobriu-se que ele havia cumprido dez anos de prisão por ter assassinado, com 17 facadas, a mãe de seus sete filhos.

