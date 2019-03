Homem é preso em flagrante por atirar em cachorro em Medicilândia

Cão foi sacrificado por conta dos ferimentos graves

Animal foi socorrido, mas teve de ser sacrificado (Polícia Civil)

Um homem foi preso pela Polícia Civil, em Medicilândia, no sudoeste paraense, após ter atirado contra um cachoro. Alexandre de Sousa Wagner foi preso em flagrante após testemunhas terem feito a denúncia. O animal precisou ser sacrificado por causa da gravidade do ferimento. Este é o segundo caso no Pará, só esta semana, de maus tratos contra cães. Na terça-feira, uma cadela de apenas 4 meses foi arrastada por um homem em uma moto.

Como o crime ocorreu próximo a uma agência bancária, o delegado solicitou as imagens das câmeras de segurança do local para ajudar na investigação. Por meio das imagens, foi possível identificar Alexandre como autor do disparo contra o animal. Logo em seguida, a equipe de policiais ficou em ronda pela cidade encontrá-lo. Alexandre confessou ter sido o autor do disparo.

Ele relatou que cometeu o crime “porque o cachorro estava correndo atrás de sua moto enquanto ele dirigia. Devido à gravidade do ferimento, o cachorro foi levado pela equipe policial até uma clínica veterinária para atendimento emergencial, no entanto o animal teve que ser sacrificado. Alexandre foi preso em flagrante e responderá pelos crimes previstos no artigo 32, da Lei 9.605/98 (ferir animal causando sua morte), além do artigo 14, da Lei 10.826/03, por crime de porte ilegal de arma de fogo.

Nesta quinta-feira, pela manhã, o homem que arrastou a cadela em Ananindeua também foi preso.

