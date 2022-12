Homem é preso no PA suspeito de aliciar adolescentes e pagar para vítimas tatuarem letra ‘D’

Homem é preso por exploração sexual de adolescentes – (Foto: Reprodução)

Homem é o principal suspeito de aliciar adolescentes em situação de vulnerabilidade financeira e familiar para a prostituição.

Um homem foi preso nesta quinta-feira (22), em Oeiras do Pará, no nordeste do estado, durante operação que investiga uma suposta rede criminosa de exploração sexual de crianças e adolescentes.

Segundo a Polícia Civil, o homem é o principal suspeito de aliciar adolescentes em situação de vulnerabilidade financeira e familiar para a prostituição.

O homem oferecia dinheiro, celulares, tratamentos odontológicos e academia em troca de relações sexuais. As investigações revelaram, ainda, que o homem pagava para as vítimas fazerem tatuagens com a letra “D” em partes do corpo.

Foram apreendidos celulares, dinheiro, computadores e mídias de armazenamento com vasto material pornográfico, além de comprimidos estimulantes sexuais.

O material e o homem foram levados para delegacia de Oeiras do Pará. As investigações continuam para identificar outros envolvidos.

