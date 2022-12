Viatura da PM cai de ponte e policiais militares ficam feridos no Pará

(Foto: Divulgação) – Em imagem compartilhada nas redes mostra o estado em que a viatura ficou após cair de uma ponte. A localidade do acidente, segundo testemunhas, é uma estrada conhecida como travessão 204, entre os municípios de Ulianópolis e Paragominas, no sudeste paraense.

Por meio de nota enviada à nossa redação, a Polícia Militar informou que o veículo pertence ao Batalhão de Polícia Rodoviária, e que as causas do acidente ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil. O acidente aconteceu na noite da última segunda-feira (19). Dentro do veículo, segundo a polícia, estavam policiais militares que ficaram com ferimentos leves. Após a queda eles foram socorridos por populares que passavam pelo local que acionaram o socorro. As vítimas foram encaminhadas a Unidade de Pronto Atendimento do município de Paragominas.

Na imagem abaixo é possível ver que parte da estrutura da ponte está com sinais de que teria sido queimada. Os policiais seguem internados se recuperando do susto.

Por:Jornal Folha do Progresso em 22/12/2022/07:05:53 com informações do Portal Confirma Notícia

