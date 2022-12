Homem é preso por agredir companheira com pá em via pública na frente dos filhos em Novo Progresso

Delegacia de Policia Civil de Novo Progresso-PA(Foto:Arquivo Jornal Folha do Progresso)-

Um homem foi preso na terça-feira (6) suspeito de agredir a companheira com uma pá na rua Jerusalém, no bairro Jardim Europa, localizado em Novo Progresso, região sudoeste do Pará. Os filhos do casal presenciaram todo o caso.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por moradores logo após o suspeito ter pegado o equipamento de cavar para bater na mulher em via pública. Chegando no local, os militares encontraram o homem, que recebeu voz de prisão.

A vítima apresentava sinais de agressão pelo corpo. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia da cidade para realização dos devidos procedimentos.

Saiba como denunciar casos de violência contra mulher

O Ligue 180, também conhecido como a Central de Atendimento à Mulher, é um serviço disponível para denúncias relacionadas de violência contra mulher. O número também serve para orientar mulheres em situação de violência, direcionando-as para os serviços especializados da rede de atendimento. O Ligue 180 funciona 24h, incluindo sábados, domingos e feriados. As denúncias são gratuitas e anônimas.

Por:Jornal Folha do Progresso em 01/11/2022/07:05:53 com informações do Portal Giro e O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...