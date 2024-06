Homem é preso por disparo de arma de fogo durante conflito com vizinho em Juruti

A espingarda foi apreendida pela Polícia Militar — Foto: Divulgação

O suspeito, identificado como Jurenilson da Silva Félix, não apresentou à Polícia a documentação necessária para o porte de arma e foi preso.

Um homem identificado como Jurenilson da Silva Félix, foi preso na tarde de sábado (1), na comunidade Bom Jesus, região de Juruti, oeste do Pará, pela Polícia Militar (PM), suspeito de disparo e porte ilegal de arma de fogo. Segundo relatos da PM, Jurenilson teria usado uma espingarda para atirar contra o vizinho durante um conflito entre eles envolvendo invasão de animais.

A vítima, identificada como Celso dos Santos de Souza, relatou à Polícia Militar que vem enfrentando problemas recorrentes com Jurenilson, que cria porcos e carneiros. Segundo Celso, os animais frequentemente invadiam sua propriedade, causando prejuízos às suas plantações. Na tarde de sábado (1), Celso avistou quatro porcos em seu terreno. Em um ato de desespero, ele pegou uma zagaia e atingiu um dos animais.

Pouco tempo depois, Jurenilson foi visto próximo ao local, armado com uma espingarda. Celso afirmou à Polícia que Jurenilson efetuou um disparo em sua direção e fugiu. Com receio de um possível retorno do suspeito, Celso ligou para Polícia.

Durante a abordagem, Jurenilson admitiu ter disparado a arma, alegando que estava caçando. Ele também informou que havia guardado a espingarda calibre 20 junto com um cartucho vazio, pólvora e chumbo no galinheiro.

Jurenilson não teria apresentado a documentação necessária para o porte de arma e foi preso. Tanto o suspeito como a arma apreendida foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Juruti, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/06/2024/13:32:50

