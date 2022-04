Homem é preso por falsificação de documento e tentativa de estelionato em agência bancária, no Pará

Além do documento de identificação falso, com o suspeito foram encontradas senhas de cartões bancários, celulares e relógios, que possivelmente são produtos oriundos de crime. (Foto:Reprodução/ Redes sociais).

Um homem foi preso, na manhã desta segunda-feira (18), em uma agência bancária de Icoaraci, distrito de Belém, sob suspeita de falsificação de documento. Funcionários do banco suspeitaram de Cleber José Brito Barreira, de 52 anos, e acionaram a Polícia Militar.

Quando percebeu a chegada da guarnição, Cleber ainda teria tentado empreender fuga. Mas logo foi alcançado pelos policiais militares. Ele foi encaminhado para a Seccional de Icoaraci e apresentado à autoridade policial de plantão.

Na unidade de Polícia Civil, foi possível levantar a extensa ficha criminal do homem. A polícia descobriu que o suspeito já esteve em uma agência bancária do município de Augusto Corrêa, no nordeste paraense, onde conseguiu realizar o saque de uma quantia não informada.

Além do documento de identificação falso, com o suspeito foram encontradas senhas de cartões bancários, celulares e relógios, que possivelmente são produtos oriundos de outros crimes praticados por ele. Mas esse fato ainda será investigado pela Polícia Civil. Cleber está à disposição do Poder Judiciário. Se condenado, ele poderá responder pelos crimes de falsificação de documento e ainda tentativa de estelionato.

