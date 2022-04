Com negociações paradas, Rússia inicia 2ª fase da guerra contra Ucrânia

Pelo menos 2.072 civis, incluindo 169 crianças, morram durante a guerra na Ucrânia (Foto: Sergei SUPINSKY / AFP)

Forças russas teriam usado mísseis de longo alcance na deflagração da batalha de Donbass, região separatista

Enquanto as negociações de paz estão paradas, forças russas estariam usando mísseis de longo alcance na deflagração da batalha de Donbass – região onde ficam Donetsk e Luhansk, áreas separatistas. Já foram registradas mortes em algumas cidades. (As informações são do Portal Metrópoles).

Também houve um aumento do ataques às fábricas de armas, ferrovias e outros alvos de infraestrutura no território ucraniano, para desgastar a capacidade do país de resistir. De acordo com o governo regional de Luhansk, a cidade de Kreminna, no leste da Ucrânia, foi tomada pelas tropas russas. Quatro civis morreram.

A Organização das Nações Unidas (ONU) atualizou o número de mortos pela guerra: já são pelo menos 2.072 civis, sendo 169 crianças. Outros 2.818 civis ficaram feridos durante o conflito na Ucrânia – desses, 270 são menores.

Jornal Folha do Progresso em 19/04/2022/08:26:46

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...