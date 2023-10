População paraense envelheceu nos últimos 40 anos, aponta IBGE

População de idosos cresce no Pará, aponta Censo do IBGE. — Foto: Reprodução / Agência Belém

Censo Demográfico 2022 aponta que há cada vez menos crianças e mais idosos e, paralelamente, mais mulheres que homens na população do Pará.

A população paraense envelheceu nos últimos 40 anos, segundo apontam os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta sexta-feira (26). A predominância feminina também se estendeu nas últimas décadas no estado.

Segundo o IBGE, a informação sobre a distribuição da população por idade e sexo fornece subsídios para o cálculo de indicadores demográficos que permitem avaliar mudanças e tendências do perfil demográfico da população ao longo do tempo.

Por isso, os índices por idade e sexo são “um poderoso instrumento, não só para subsidiar o planejamento de políticas públicas que visam ao atendimento das necessidades de grupos específicos, como também para fornecer parâmetros na avaliação de programas sociais e econômicos”, aponta o instituto.

Menos crianças, mais idosos

Em 1980, o grupo de crianças de 0 a 14 anos era 45,5% da população; diminuindo para 31,1% em 2010 e chegando a 24,5% no Censo Demográfico 2022.

Paralelamente, a proporção da população com 65 anos ou mais aumentou: era 3,1% em 1980; 4,8% em 2010; passando para 7,3% em 2022 – acompanhe no gráfico:

Veja proporção de grupos de idades no Pará (%)

Dados apontam envelhecimento da população

PercentualPopulação de 0 a 14 anosPopulação de 15 a 64 anos

População de 65 anos ou mais19801991200020102022020406080

O IBGE levanta o índice de envelhecimento – que mostra a relação de idosos de 65 anos ou mais em relação à população de 0 a 14 anos. Quanto maior o valor, mais envelhecida é a população.

Em 2022, o indicador chegou a 29,6 em 2022, indicando que há 29 idosos para cada 100 crianças no estado do Pará. No censo de 2010, o índice era de 15,3, o que para o instituto “evidencia o processo envelhecimento da população”.

De acordo com os dados, o município com maior índice de envelhecimento no estado foi Belém, com taxa de 59,5 idosos a cada 100 crianças. Em seguida vem Bagre, no arquipélago do Marajó, com índice de 8,7.

A idade mediana no Pará é 29 anos – a quinta menor entre os estados brasileiros e o Distrito Federal.

Menos homens

O Censo Demográfico aponta que a população do Pará era de 8.121.025 pessoas, sendo 4.068.751 mulheres, representando 50,1% da população; e 4.052.274 homens, sendo 49,9% dos residentes. A população total cresceu 7,1% entre 2010 e 2022.

Com o envelhecimento da população, o IBGE avalia que já é esperado que o número de homens diminua em relação ao número de mulheres, já que elas possuem, em média, menor mortalidade em todas as etapas da vida.

No Censo, o índice de razão de sexo demonstra o aumento da proporção da presença feminina no estado.

Em 2010 o índice era 101,7 homens para cada 100 mulheres; já doze anos depois, o número diminuiu para 99,6 homens a cada centena de mulheres – veja no gráfico abaixo:

Proporção de homens a cada 100 mulheres no Pará

Dados mostram que maioria feminina vem aumentando.

Índice da população masculina1980199120002010202299100101102103

1980

● Índice da população masculina: 102,7

