Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo no distrito de Moraes Almeida

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Na ocasião, a Polícia Militar recebeu a informação de que havia um homem armado em um restaurante que está localizado às margens da BR-163. Diante do que foi repassado, uma guarnição seguiu para o local, onde foi informada de que o homem tinha acabado de sair do estabelecimento.

(Foto: Reprodução) – Um homem conhecido como “Pernambuco” foi preso por porte ilegal de arma de fogo no Distrito de Moraes Almeida, em Itaituba, no sudoeste do Pará. A detenção ocorreu na manhã da última quinta-feira (18), por volta das 9h, após uma denúncia.

You May Also Like