Homem é preso suspeito de abusar de seus 11 filhos, incluindo uma criança de 5 anos que foi gerada fruto do abuso, em Minas Gerais

A Delegacia de Araçuaí conduziu a investigação conduziu as investigações após denuncia dos vizinhos ao Conselho Tutelar I Foto: Ilustrativa/iStock

De acordo com a PCMG, o homem desejava um relacionamento a três entre ele, a esposa e a filha, que é mãe do filho/neto dele.

No último sábado (16/3), um homem, de 47 anos, foi preso em Itinga, região localizada no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, sob a suspeita de ter abusado sexualmente de seus 11 filhos. Um dos crimes resultou na gravidez de uma das vítimas, que atualmente tem 5 anos. Conforme relato da Polícia Civil, A filha mais velha, de 25 anos, foi a primeira a ser abusada e gerou uma criança como resultado do estupro, tornando o agressor pai e avô da criança.

A Delegacia de Araçuaí conduziu a investigação, sendo que o delegado Ciro Roldão informou que os vizinhos denunciaram os abusos ao Conselho Tutelar. Mesmo diante da negação dos envolvidos quando os conselheiros visitaram a residência da família na zona rural da cidade, a polícia foi acionada. Inicialmente, três abusos foram confirmados, tendo as vítimas atualmente 13, 17 e 25 anos.

Revoltada, a mulher decidiu cooperar com as autoridades, denunciando abusos sexuais contra as crianças. Após a indignação da companheira do suspeito com uma proposta feita por ele, as investigações avançaram. Atualmente, a esposa do suspeito também está sob investigação da Polícia Civil.

