Homem é preso suspeito de estuprar criança de 9 anos no Pará

Estupro de vulnerável ocorreu duas vezes em 2022 contra a mesma vítima, segundo polícia. Prisão preventiva foi em Breves contra investigado há 5 anos pelo mesmo crime com outra vítima.

Um homem foi preso preventivamente na terça-feira (9) suspeito de estuprar uma criança de 9 anos em Breves, no arquipélago do Marajó. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu duas vezes no ano passado.

“O mandado expedido pela justiça se refere ao crime de estupro de vulnerável ocorrido em duas ocasiões no ano de 2022, contra uma criança de 9 anos”, informou a Polícia Civil.

Não foi informado se o preso era parente ou não da vítima. O mandado foi cumprido pela Delegacia Especializada no Atendimento a Criança e ao Adolescente (Deaca) e o preso foi encaminhado está à disposição da Justiça.

De acordo com a investigação, o suspeito, que não teve idade e identidade reveladas, já foi “investigado pelo mesmo crime contra outra vítima, há cerca de cinco anos”. Os detalhes sobre o resultado da antiga investigação não foram informados pela polícia. (Com informações do g1 Pará).

