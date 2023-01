Vice-governadora do Pará opta por vencimentos pagos a auditor fiscal, R$ 77 mil, e descarta os do cargo, R$ 25 mil

Vice-governadora na segunda gestão de Helder Barbalho à frente do governo do Estado, Hana Ghassan vai continuar recebendo vencimentos como auditora fiscal, à base de R$ 77 mil, por enquanto – (Foto:Divulgação).

Tudo certo – é apenas um registro. A vice-governadora do Estado, Hana Ghassan, considerou por bem – e agiu corretamente – manter os vencimentos que lhe são de direito como auditora fiscal da Secretaria de Fazenda, em vez dos vencimentos pagos para o novo cargo.

Quando fevereiro chegar, Hana e os auditores fiscais terão aumento de salários automático, garantido pelo reajuste anual da Unidade Padrão Fiscal do Estado, que incide no cálculo da gratificação de produtividade dos auditores fiscais.

Trocando em miúdos, em menos de dois meses, Hana já não receberá apenas cerca de R$ 77 mil como auditora, mas valor calculado com base no reajuste previsto. Se optasse pelos vencimentos pagos no cargo de vice-governadora, Hana estaria começando o ano com poder, mas com salário de pouco mais de R$ 25 mil, três vezes menos que o valor pago aos auditores. Quer dizer, soma de poder + poder = bingo!

Sem blablabá, Mato Grosso

reduz desmatamento em

quase 14% em doze meses

A área desmatada no Estado de Mato Grosso registrou queda de 13,8% entre agosto de 2021 e julho de 2022 em relação ao período equivalente de 2020/2021, de acordo com o Inpe. A redução é resultado do investimento de R$ 165 milhões no combate ao desmatamento ilegal por parte do atual governo do Estado e se soma ao cerco contra crimes ambientais a fiscalização ostensiva, com de R$ 1,135 bilhão.

Avanço da preservação

Nas duas últimas décadas, Mato Grosso reduziu o desmatamento do bioma amazônico no seu território em 85% e segue na contramão da estatística brasileira, que ampliou sua área desmatada de 4,5 mil km2 para 13 mil km2 na última década. A fiscalização em todo o território é feita com satélite de alta resolução, um dos mais modernos do mundo e que detecta desmatamento em tempo real, além do reforço presencial de equipes nas regiões com mais alertas de desflorestamento.

Atualmente, o Estado tem 62% de seu território preservado.

Papo Reto

Duas coisas chamam a atenção na luta púnica por cargos no governo Lula: a voracidade mastodôntica do PT, especialmente do Nordeste e de São Paulo, e a tibieza do partido no Pará, que é menos do que insignificante, apesar do senador Beto Faro (foto).

Como é robusto o novo governo Lula: 37 ministérios representa uma estrutura possivelmente nunca vista antes na história da República.

A cantora Fafá de Belém vai receber para mais de R$ 350 mil do Banpará, a título de incentivo, para a sua gloriosa ‘Varanda de Nazaré’.

Aliás, está mais fácil identificar o ‘fantasma’ de Braselino Assunção na névoa de silêncio que encobre as ações do Conselho de Administração do Banco do que a ata da última reunião.

Na verdade, o Conselho foi convocado para duas reuniões entre os dias 12 e 15 de dezembro: a segunda para diz que ‘concluir a primeira’, que supostamente teria encerrado com a destituição do presidente.

Nesse ponto começam os boatos que circulam entre funcionários do banco, um deles dando conta de que a presidente afastada Ruth Mello teria sido ‘anistiada’, mas enfrenta resistência do Banco Central para retomar o posto.E a ata segue guardada a sete chaves.

Banco Mundial e o Banco do Brasil criam balcão único para crédito de carbono.

As duas instituições financeiras emprestarão recursos vinculados a projetos de sustentabilidade que ajudem o Brasil a atingir as metas climáticas.

Brasileiros esquecem R$ 2,2 bilhões em grupos de consórcio, diz o Banco Central.

Recursos esquecidos correspondem a juros, multas, rendimentos ou rateio do fundo de reserva não retirados após a contemplação em um sorteio ou no encerramento de um grupo.

A Fifa investiga como o ‘Chef Celebridade’ chegou ao campo da final da Copa. Nusret Gokce, dono da rede de restaurantes ‘Salt Bae’, por seu estilo teatral de salpicar sal e ouro nos bifes, postou vídeos e fotos com jogadores da Argentina após a vitória sobre a França.

Suas carnes em churrascos suntuosos já foram delicadamente depositadas em bocas como a do senador paraense Jader Barbalho.

Crescimento populacional dos EUA avança impulsionado pela imigração. A população do país cresceu 0,4% em 2022, para 333,3 milhões, depois de quase estagnar com alta de 0,1% em 2021, quando o coronavírus exacerbou uma tendência de crescimento. (Com informações do colunaolavodutra.com).

Jornal Folha do Progresso em 04/01/2023

