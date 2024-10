Sogra mata genro a facadas no bairro da Pratinha, em Belém | PA

O crime aconteceu no bairro da Pratinha, em Belém. | Foto: Sancha Luna/RBATV

Segundo a polícia, o genro agrediu a sogra ao chegar em casa e ela agiu em legítima defesa após discussão.

Na manhã desta segunda (28), uma tragédia abalou os moradores da Passagem Novo Continente 1, no bairro da Pratinha, em Belém.

Segundo informações da equipe policial que esteve no local, Daniel Vander Moreira da Conceição, de 26 anos, foi assassinado com uma faca. A principal suspeita do crime é a sogra da vítima. O homicídio teria ocorrido após uma discussão entre os dois.

A polícia informou, ainda, que Daniel teria chegado em casa aparentemente alcoolizado e sob efeito de drogas, momento em que ele começou a agredir a própria sogra. Após a situação, vizinhos ouviram gritos e a polícia foi acionada.

Ao chegar ao local, a equipe encontrou Daniel já sem vida, morto pela faca que atingiu diretamente o seu coração.

Investigações preliminares apontam que a vítima foi ferida com um único golpe da arma branca, que teria sido desferido pela sogra na tentativa de que ele parasse com as agressões.

A Divisão de Homicídios e a Polícia Científica estiveram no local para averiguar os fatos. Detalhes sobre as reais circunstâncias do homicídio serão investigadas. A sogra foi levada para a Divisão de Homicídios.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/10/2024/14:07:21

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...