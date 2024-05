Falece a deputada federal Amália Barros (PL) aos 39 anos

(Foto: Reprodução)- A deputada federal Amália Barros (PL), de 39 anos, faleceu na madrugada deste domingo (12), no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, conforme comunicado divulgado nas redes sociais da parlamentar mato-grossense.

Luta contra complicações pós-cirúrgicas

Internada desde o dia 1º devido a complicações após uma cirurgia para a retirada de um nódulo no pâncreas, Amália Barros passou por diversos procedimentos médicos. O último deles, realizado no sábado (11), visava tratar complicações no fígado. No entanto, a situação se agravou, e a deputada não resistiu.

Nascida em 22 de março de 1985, em Mogi Mirim, São Paulo, Amália Scudeler de Barros Santos enfrentou desafios desde cedo, perdendo a visão do olho esquerdo aos 20 anos de idade devido a uma infecção. Sua jornada pessoal se transformou em uma luta incansável pelos direitos das pessoas com deficiência visual.

Como jornalista formada, Amália Barros lançou o livro “Se Enxerga!: Transforme desafios em grandes oportunidades para você e outras pessoas”, onde compartilhou sua história e inspirou milhares de pessoas a superarem obstáculos. Fundou o Instituto Nacional da Pessoa com Visão Monocular, promovendo campanhas de arrecadação de recursos e doações de próteses oculares, além de ter sido fundamental na aprovação da Lei 14.126/2021, que reconhece a visão monocular como deficiência sensorial.

