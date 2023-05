Homem é socorrido após ser esfaqueado, mas morre do hospital, foi sepultado como indigente e família reclama descaso em Novo Progresso

Homem é vítima de tentativa de homicídio, no bairro Santa Luzia, socorrido com vida pelo SAMU e morre no hospital Municipal.

A vítima sofreu vários golpes de faca, foi socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos.

Vítima, foi atingida na altura do abdome e não resistiu após sofrer várias paradas cardíacas.

Um crime contra a vida do nacional identificado de pré-nome “Flávio Chavier de Souza”; O crime ocorrido na manhã desta terça-feira, 9 de maio de 2023, por volta das 06h00min, no bairro Santa Luzia em Novo Progresso.

“Flávio” teria recebido golpes de faca pelo corpo, não sendo identificado o autor e a motivação do crime. Segundo informações repassadas a reportagem, a vítima foi socorrida por socorristas do SAMU e encaminhada ao Hospital Municipal de Novo Progresso (HMNP), recebendo atendimento médico. Porém, a vítima (Flávio) não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito tempo após dar entrada no hospital. Que a vítima não portava documentos pessoais, e que nenhum familiar havia comparecido ao local até o final da tarde desta terça (9). Ainda conforme a direção do hospital, o corpo da vítima foi encaminhado para sepultamento como indigente, por volta das 17h desta terça (9).

O crime foi registrado na delegacia de polícia civil e segue sob investigação.

Família reclama falta de comunicação do Hospital.

Nas redes sociais, familiares da vítima, relatam que estiveram no hospital a procura de informações sobre ocorrido com o familiar, no entanto, foram informados do estado de saúde era grave e pediram para retornar a noite (não relataram nome do atendente). Que a noite ao retornar ao hospital receberam a informação que o corpo da vítima havia sido sepultado como indigente.

Versão do hospital

Hospital contraria versão da família – A reportagem do Jornal Folha do Progresso, procurou a direção do hospital municipal, onde informou que todos os procedimentos para salvar a vida da vítima foram tomadas, mas infelizmente a vítima não resistiu e veio a óbito. A vítima entrou na emergência por volta das 6h, e veio a óbito as 11 h. Ainda conforme o hospital, o caso merece uma atenção por ocorrer em local público, e até as 17 horas do mesmo dia, nenhum familiar procurou hospital para reconhecimento. “Que todos os procedimentos legais junto a policia foram tomados”, concluiu.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/05/2023/05:47:27

