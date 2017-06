Homem é vítima de tentativa de homicídio em Santarém; suspeito é um advogado

(Foto WhatsApp) – Caso aconteceu na manhã deste sábado (24). Homem foi ferido no braço ao se defender; suspeita é de que o crime tenha sido motivado por ciúmes da ex-mulher do advogado.

Um homem identificado como Lázaro Gilson, de 43 anos, foi ferido com um golpe de faca na região do braço esquerdo após se defender de uma tentativa de homicídio na manhã deste sábado (24), próximo a uma revendedora de veículos localizada na Av. Mendonça Furtado, bairro Aldeia, em Santarém, oeste do Pará.

Testemunhas disseram à polícia que o caso aconteceu por volta de 11h. O suspeito, segundo informações da polícia, é um advogado, identificado como José Osmando Figueiredo. Ele estava sozinho em um carro, desceu do veículo e atacou a vítima com spray de pimenta. Depois, pegou a faca e tentou contra a vida de Lázaro, que se defendeu.

Ainda segundo testemunhas, o suspeito fugiu após perceber a movimentação de populares e funcionários da revendedora de veículos. O homem foi socorrido e levado para atendimento no Pronto Socorro Municipal (PSM), mas sem gravidade. Ele passou por exames e procedimento de sutura e foi liberado.

A Polícia Civil deve abrir um inquérito para investigar o caso. A suspeita é de que o crime tenha sido motivado por ciúmes da ex-mulher do advogado. A polícia também deve solicitar as imagens das câmeras de segurança da revendedora de veículos que mostram o momento exato do esfaqueamento, o que vai ajudar nas investigações.

No início da tarde deste sábado (24), a ex-mulher do advogado, Elayne Castro, procurou a delegacia para comunicar o registro de uma ocorrência contra o ex-marido esta semana. Ela e Lázaro foram agredidos quando saíam de um show na madrugada de quinta-feira (22) em um shopping da cidade. Segundo ela, a ação criminosa foi encomendada pelo ex-marido.

Elayne Castro disse ao G1 que decidiu pela separação há mais ou menos quatro meses. Disse ainda que desde o dia em que escolheu por se afastar de vez do companheiro, vem sendo perseguida, inclusive sofrendo ameaças e difamações por parte do ex-marido, com quem viveu por oito anos e que, segundo ela, não aceita o fim do relacionamento.

“Eu não tenho mais paz. Fiz dois boletins de ocorrência contra ele. Tenho até medida protetiva contra ele. Fiz exame de corpo de delito. Ele está impedido pela Justiça de chegar cem metros perto de mim. Mesmo assim, continua me perseguindo, manda me agredir, me ameaça. Ele não pode ficar impune. Eu quero justiça”, disse Elayne.

O G1 tenta contato com o advogado José Osmando Figueiredo, citado na reportagem como suspeito pela tentativa de homicídio contra Lázaro Gilson.

G1 Santarém

