Santareno suspeito de ameaçar e extorquir R$ 20 mil de idosa é transferido para presídio de Itaituba

‘Marisol’ foi preso suspeito de extorquir R$ 20 mil de idosa em Rurópolis — Foto: Polícia Civil de Rurópolis/Divulgação

A prisão de ‘Marisol’ aconteceu na sexta-feira (9) durante a operação ‘Escaravelho do Diabo’, em Rurópolis.

O santareno Marlison Teles da Silva, o “Marisol”, de 30 anos, suspeito de ameaçar e extorquir R$ 20 mil de uma idosa de 64 anos no município de Rurópolis, em Santarém, no oeste do Pará, foi transferido no domingo (11) para a penitenciária de Itaituba.

Segundo o delegado Ariosnaldo Filho, a polícia civil tem intensificado as operações policiais de forma integrada com policiais militares a fim de coibir crimes na região. “Somente este mês, aconteceram operações de combate a roubos, furtos e ao tráfico de drogas, entre outras, e conseguimos 100% de êxito, proporcionando a manutenção da ordem, aplicação da lei e o bem estar comum”, ressalta.

O crime

Operação ‘Escaravelho do Diabo’ em Rurópolis prendeu suspeito de extorsão — Foto: Polícia Civil de Rurópolis/Divulgação

De acordo com o delegado de Rurópolis, a vítima procurou a polícia pedindo providências porque estava sofrendo ameaças de morte e que “Marisol” já teria extorquido cerca de R$ 20 mil. Com a confiança da vítima, o suspeito se aproveitava da idosa que não é alfabetizada e tinha controle emocional e psicológico, inclusive tendo acesso às senhas e perfis em redes sociais.

Era por meio das redes sociais que a extorsão ocorria. “Marisol” dizia que filhos, parentes e amigos da vítima estavam passando por dificuldade financeira em outras cidades e sofrendo perseguições. Desta forma, a idosa fazia depósitos, e ele desviava o dinheiro.

A idosa desconfiou da atitude do “amigo” e descobriu a fraude, desde então passou a ser ameaçada de morte caso o denunciasse. Por temer perder a vida, a vítima chegou a comprar objetos pessoais e utensílios domésticos para “Marisol, que ainda mantinha contato afetivo com outros homens se passando pela idosa.

A Justiça havia decretada a prisão preventiva de Marlison Teles da Silva, conhecido como “Marisol”, e o mandado foi cumprido dentro de um bar no bairro Bom Jardim.

Por G1 Santarém — PA

