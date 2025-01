Homem encontrado morto em carro da polícia em Cuiabá estava no porta-malas há cerca de 3 dias, diz delegado

Corpo foi encontrado em viatura da Polícia Militar — Foto: Reprodução

Segundo moradores da região, a suspeita é de que a vítima seja uma pessoa em situação de rua.

O corpo do homem encontrado em um carro da Polícia Militar, na Praça Alencastro, em frente ao prédio da Prefeitura de Cuiabá, nesta segunda-feira (6), estava no veículo há cerca de três dias, segundo o delegado Rodrigo Azem. A identidade dele não foi divulgada. Segundo moradores da região, a suspeita é de que a vítima seja uma pessoa em situação de rua.

O delegado informou que o chinelo da vítima foi encontrado dentro do carro, mas não estava calçado, e que a viatura estava fechada, mas o porta-malas estava destrancado. O corpo estava em estado de decomposição e não foram encontrados sinais aparentes de violência.

“[A vítima] pode ter entrado de forma voluntária, mas pode ter outras formas de ter parado lá dentro também. Vamos ver as câmeras para ver se entrou de forma voluntária. Se isso não for constatado, iremos investigar outras possibilidades”, disse.

A Polícia Civil informou que as câmeras de segurança da região serão analisadas para saber se o homem entrou no veículo de forma voluntária e que, caso isso não tenha acontecido, será adotada outra linha de investigação.

O que diz a PM

A PM informou que abriu um procedimento administrativo e investigativo para apurar o caso. Segundo a polícia, o veículo fica estacionado de forma fixa na região.

“O local foi isolado, e a Politec e Polícia Civil foram acionadas para dar início às investigações, inclusive serão utilizadas a imagens das câmeras de monitoramento do programa Vigia Mais MT”, informou.

De acordo com a PM, o corpo foi encontrado pelos próprios militares, no porta-malas do carro. O veículo estava estacionado na praça e, a princípio, não havia mais ninguém no local.

