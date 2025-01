VÍDEO: anta sorri para câmera e encanta fotógrafo em MT

A anta Pitanga, agora com dois anos, foi transportada para o novo recinto, onde irá viver, no Parque Sesc Baía das Pedras. — Foto: Divulgação/Sesc Pantanal

O animal foi resgatado pela Organização Ampara Silvestre e precisou de cuidados especiais após perder a mãe para as queimadas em 2020.

Uma anta batizada de Dunga, resgatada ainda filhote durante os incêndios que atingiram o Pantanal em 2020, foi filmada abrindo um “sorrisão” para o fotógrafo e documentarista Lawrence Wahba, em Porto Jofre, em Poconé, a 104 km de Cuiabá (assista acima).

Na gravação, Dunga se aproxima da câmera e exibe algo que lembra um sorriso, o que gera alegria ao fotógrafo e para quem assiste ao vídeo.

O animal foi resgatado pela Organização Ampara Silvestre e precisou de cuidados especiais após perder a mãe para as queimadas. Na época, ela contava com a atenção constante de uma equipe dedicada de veterinários.

Atualmente, a anta segue saudável e é um exemplo de como o trabalho de resgate e reabilitação faz diferença.

A espécie

Conhecida como a jardineira da floresta, a anta derruba sementes por onde anda, ajudando no crescimento e desenvolvimento da diversidade de plantas.

De acordo com o Centro de pesquisa do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a perda, fragmentação de habitat, atropelamentos e caça estão entre as principais causas para as ameaças sofridas pela espécie, caracterizada como vulnerável na Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção.

Ainda conforme as informações do centro, a anta está contemplada no Plano de Ação Nacional dos Ungulados.

Queimadas no Pantanal

Em 2020, as queimadas atingiram 4,5 milhões de hectares, em 21 municípios que compõem o Pantanal, conforme relatório técnico elaborado pelos setores de geoprocessamento dos Ministérios Públicos de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul.

Segundo monitoramento feito pelo Inpe, 2020 foi o que teve mais registros de fogo no Pantanal desde o fim da década de 1990.

Já em 2024, o Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Lasa-UFRJ) já registrou mais de 517 mil hectares consumidos pelo fogo em todo Pantanal. A área queimada é quase quatro vezes o tamanho do território da cidade de São Paulo. O bioma tem 16 milhões de hectares.

Sem nem acabar o mês de junho, o Pantanal registrou o maior número de focos de incêndios para um mês de junho de toda a série histórica do Inpe, iniciada em 1998. Nos 19 primeiros dias deste mês, 2571 focos de incêndios foram registrados em todo o bioma, que no Brasil fica em Mato Grosso do Sul e em Mato Grosso.

A extensão destruída entre janeiro e maio superou em 39% o registrado no mesmo período de 2020, o pior ano da série histórica até então.

Fonte: TV Centro América e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/01/2025/15:47:04

