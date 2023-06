Homem faz malabarismo para furtar fios elétricos, no Pará

Na sequência, o criminoso anda sobre os fios, possivelmente, para cortar mais pedaços. (Foto:Reprodução)

Um vídeo enviado à reportagem de O Liberal mostra o momento em que um homem sobe em um poste de energia, armado com uma faca, e se equilibra entre os cabos para furtar fios elétricos. O caso foi registrado na manhã deste domingo (18), na travessa Castelo Branco, bairro do Guamá, em Belém. A polícia reforça a importância da formalização das denúncias nas delegacias ou através do 181.

O criminoso, vestido apenas com um short verde e um pano amarrado na cabeça, pega a faca e começa a cortar os cabos. Por meio da gravação, é possível ver que ele consegue. Na sequência, ele anda sobre os fios, possivelmente, para cortar mais pedaços. O vídeo se encerra e não é possível saber a quantidade de material que o homem conseguiu furtar. Tudo foi registrado em frente a uma creche.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil, que informou: “até o momento, o caso não foi registrado na Seccional de São Brás. A PC reitera a importância da formalização da ocorrência dos casos nas delegacias ou através do Disque-Denúncia, 181, para que os casos sejam devidamente apurados”.

Em nota, a Guarda Municipal de Belém (GMB) informou que não foi acionada para essa ocorrência. “Porém vem intensificando as rondas nos bairros para ajudar na prevenção de casos de furto de fiação elétrica em Belém e que essa prática é descrita pelo Código Penas como crime de subtração, com pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa.”, afirmou.

Ainda segundo a nota, no dia 8 de junho, a GMB conduziu para a delegacia de São Brás, após denúncia, dois homens que estavam furtando cabos de fibra ótica em um estabelecimento comercial. “A população também pode colaborar fazendo denúncias sobre esse tipo de crime, ligando para o telefone 190.”, ponderou a GMB.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/06/2023/14:30:07

