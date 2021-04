Homem flagrado com amante pela esposa deixa UTI após melhora

O homem apresentou melhoras rápidas desde que foi intubado, | Hélia Scheppa/SEI/Fotos Públicas

No dia em que teve sua traição descoberta pela mulher, o homem foi intubado e levado para a UTI com parte do pulmão comprometido

O homem que foi intubado e encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Covid-19, no dia em que foi flagrado pela esposa mantendo um caso extraconjugal, deixou a unidade no último domingo (4) e agora se recupera na enfermaria de um hospital particular de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul.

O bombeiro, que estava em um casamento de 20 anos e com uma filha, chegou a afirmar para, agora, ex-mulher que decidiu, a partir daquele momento, se relacionar com a amante e que cuidaria “de sua saúde e finanças”. Naquele mesmo dia ele foi intubado em estado grave.

Desde a intubação, segundo funcionários do hospital, o homem apresentou melhoras e após indicar plena recuperação, a equipe médica optou pela extubação.

Com informações de Daniel César/UOL

