Homem é preso com duas armas de fogo e várias munições deflagradas em Novo Progresso

Que chegando ao local informado foi realizado buscas, não sendo possível localizar entorpecentes. Ainda em buscas foi possível localizar duas armas de fogo, sendo as seguintes: 01 (um) rifle, marca CBC, calibre .22; 01 (um) revolver, modelos taurus; e 42 munições calibre .22 deflagradas. No local se encontravam dois nacionais, sendo que o nacional “FRANCISCO ALVES DA SILVA” de 77 anos de idade, o qual informou que o armamento lhe pertencia, sendo dado voz de prisão ao mesmo e posteriormente conduzido a delegacia de Polícia Civil De Novo Progresso para as devidas medidas legais e cabíveis. Sendo o acusado liberado após o pagamento de fiança.

