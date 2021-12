Homem invade casa, tenta estuprar mulher e é espancado até a morte por noivo da vítima

Fonte:Olhar Direto/ 06 Dez 2021 – 09:42 Da Redação – Fabiana Mendes Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Diante da situação, os policiais foram até o local e encontraram Joaquim sem consciência e com vários ferimentos no rosto. Joaquim foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional em estado gravíssimo, não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Foto: Rogério Florentino / Olhar Direto/ – Detalhe: Joaquim morreu depois de tentar estuprar uma mulher e ser espancado. Um homem de 62 anos, identificado como Joaquim Paes Ribeiro, morreu depois de ser espancado na madrugada de domingo (5), em uma residência no bairro Guarujá Expansão, município de Água Boa (630 quilômetros de Cuiabá). Joaquim teria invadido uma casa e ameaçado estuprar uma das mulheres do local. O noivo da vítima espancou o invasor. De acordo com informações da Polícia Civil, o noivo de uma das mulheres, um homem de 33 anos, acionou a Polícia e disse que teria desmaiado um suspeito que teria invadido a casa onde ele estava. O imóvel é da noiva dele, uma mulher de 34 anos.

You May Also Like