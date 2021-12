Cidade do Pará abalada: garoto de 13 anos vê mãe ser morta e mata o pai

A tragédia envolvendo pai, mãe e filho chocou a população de Sapucaia, no sul do Pará.

A população de Sapucaia, na Região do Araguaia, sul do Pará, amanheceu sob o impacto de uma tragédia, envolvendo pai, mãe e o filho, de 13 anos. O ex-chefe da família, Gildemar dos Santos Alves, de 38 anos, matou a facadas a ex-mulher, Vilma Lino do Espírito Santo, de 35 anos e em seguida foi morto pelo garoto, que conseguiu tomar a faca do pai.

Segundo a polícia, os crimes ocorreram ao amanhecer desta segunda-feira (06), depois que o homem procurou a mulher, de quem estava separado, pedindo a reconciliação, mas ela não aceitou. Testemunhas disseram que Vilma do Espírito Santo estava saindo de casa para o trabalho, em uma loja de confecções, quando Gildemar Alves chegou.

De acordo com relatos de vizinhos, o homem estaria embriagado e partiu para cima da ex-companheira, desferindo vários golpes de faca, matando-a na hora. Acordado pelos grito da mãe, o garoto de 13 anos conseguiu acertar uma tijolada na cabeça do pai, tirou a faca dele e o matou também com várias facadas.

Depois de matar o pai, o garoto fugiu do local do crime e está sendo procurado por policiais e pelo Conselho Tutelar local. Os crimes foram registrados na Delegacia da Polícia Civil local, tipificados como feminicídio, seguido de patricídio. Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML).

Conforme a Polícia Militar, a mulher já havia registrado várias ocorrências por violência doméstica e tinha uma medida protetiva contra ele, o que não o impediu de praticar o crime.

