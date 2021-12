Homem faz criança de dois anos de refém em shopping de Parauapebas

Homem faz criança de dois anos refém dentro de shopping em Parauapebas, no Pará — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Caso ocorreu nesta segunda-feira (6) em um estabelecimento comercial da cidade. Um parente do suspeito informou que ele teve um surto psicótico há alguns dias. Homem cobrava R$ 50 mil para libertar o refém.

Um homem fez uma criança de dois anos refém em um estabelecimento comercial no final da manhã desta segunda-feira (6) em Parauapebas, no sudeste do Pará. Ele estava com uma tesoura e exigia R$50 mil para soltar a criança. Um parente do acusado informou à Polícia que ele teve um surto psicótico há alguns dias.

O caso ocorreu em um shopping de Parauapebas por volta de 11h20. Imagens registraram a ação do homem que ameaçava ferir a criança com a tesoura. A mãe pedia calma ao homem, enquanto as pessoas se afastavam do local para que o homem não se sentisse ameaçado.

De acordo com o cabo Muller, da Polícia Militar de Parauapebas, o homem se encaminhava para fora do estabelecimento quando ouviu as sirenes das viaturas policiais, e em um movimento para tentar se locomover, dois homens que estavam no shopping conseguiram tirar a criança dos braços do acusado.

Segundo o cabo, houve um início de linchamento pela população, mas logo o homem foi imobilizado pelos policiais e encaminhado para o Hospital Municipal da cidade. Neste momento o suspeito, natural de São Paulo, encontra-se na 20ª Seccional de Polícia Civil de Parauapebas.

A criança teve um hematoma na testa e algumas escoriações no peito mas está bem, de acordo com informações da Polícia. A mãe foi até a Delegacia prestar depoimento.

