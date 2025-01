Homem invade igreja e agride padre com socos em Manaus

Foto: Reprodução | Um homem, identificado como Edson Silva, de 30 anos, foi detido após invadir a igreja Nossa Senhora de Fátima, na Zona Sul de Manaus, e agredir o padre Romildo Gerardi. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (21).

Segundo informações da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Edson entrou na igreja sem ser notado por volta das 6h e foi até o refeitório onde o padre estava sozinho. No local, ele começou a falar frases desconexas, jogou o religioso no chão e o agrediu com vários socos.

Enquanto era agredido, o padre conseguiu gritar por socorro. Uma cozinheira que estava na paróquia escutou o pedido e acionou a polícia.

Uma equipe do Comando de Policiamento da Área Sul (CPA Sul), foi até o local e prendeu Edson em flagrante. O suspeito foi conduzido para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde prestou depoimento. A vítima também foi ouvida pelos policiais.

Em depoimento, Edson afirmou que não tinha o intuito de agredir o padre e sim lhe dar um abraço. A PC-AM informou que o homem já possui um Boletim de Ocorrência (BO) em desfavor pelo crime de ameaça, mas não deu detalhes do registro.

O padre Romildo Gerardi não apresentou lesões graves e, por esse motivo, não foi fazer o exame de corpo de delito.

Edson Silva assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado. A Polícia Civil segue investigando o caso.

Fonte: G1 Amazonas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/01/2025/14:16:55

