Homem mata amigo com facadas no peito durante festa no MT

Foto: Reprodução | O crime aconteceu no final da manhã de domingo (16), dentro de uma casa na cidade de Campo Verde.

Um homem de 27 anos, identificado como Henrique Fernandes de Mendonça Junior, foi assassinado a golpes de faca, na manhã de domingo (16), durante um desentendimento com um “amigo” numa festa realizada no bairro São Lourenço, na cidade de Campo Verde (131 km de Cuiabá). O autor do crime, de 25 anos, está foragido.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 11h30, sobre o crime. Quando chegaram no local, encontraram a vítima já sem sinais vitais caída.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas os médicos apenas constataram o óbito da vítima.

Uma testemunha contou que um grupo de amigos estava em uma confraternização no imóvel, mas que a vítima e o bandido já tinham se desentendido. Em determinado momento, o assassino disse que iria embora.

Entretanto, ele entrou na casa, se apoderou de uma faca e partiu pra cima da vítima. Henrique foi atingido pelo golpe no tórax.

O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Os militares chegaram a realizar rondas para tentar capturar o assassino, mas ele não foi encontrado.

A Polícia Civil da cidade deverá apurar o caso.

