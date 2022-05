Homem mata amigo e se esconde no forro da casa, no Pará

(Foto:Reprodução) – A Polícia Militar de Tailândia prendeu em flagrante pelo crime de homicídio um homem conhecido por “Júnior”. Ele foi apontado como autor da morte do próprio amigo, identificado pelo nome de Romário Cabral de Paula.

Os dois amigos entraram a madrugada de sexta-feira (20) numa bebedeira na casa do suspeito, localizada no Bairro Daniel Berg, cidade de Tailândia. Na versão do acusado, Romário lhe devia a importância em dinheiro no valor de R$ 1 mil e estava se recusando a efetuar o pagamento.

Por volta das 3h, os dois iniciaram uma discussão que evoluiu para agressão verbal e física. Em determinado momento, Júnior pegou uma faca e desferiu dois golpes contra Romário. A vítima morreu ainda no local. E o autor do crime fugiu, mas acabou preso por uma guarnição da Polícia Militar de Tailândia. O homem estava escondido no forro da casa onde mora. (Com informações Correios de Carajás).

Jornal Folha do Progresso em 24/05/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...