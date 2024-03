PRF apreende 447 kg de drogas escondidas em caminhão, em Altamira-Pará

Droga apreendida. Foto: Reprodução

A quantidade de droga apreendida representa um prejuízo estimado de mais de 5,7 milhões para o crime organizado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde desta segunda-feira (18), em Altamira, no sudoeste do Pará, cerca de 447 quilos de drogas. Dois homens foram presos por tráfico de drogas. Uma equipe fiscalizava no quilômetro 624 da BR-230, por volta das 12h, quando abordou um caminhão.

Durante a fiscalização e após consulta dos documentos dos ocupantes do veículo, a equipe da PRF descobriu um mandado de prisão em desfavor do motorista de 39 anos, natural do Amazonas, por furto, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e falsificação de documento. O processo foi expedido pela 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Manaus/AM.

Desconfiados, os PRFs com técnicas de fiscalização para enfrentamento ao narcotráfico decidiram realizar uma vistoria minuciosa no veículo, quando encontraram as drogas escondidas na cabine do caminhão. Ao todo, 447 quilos de drogas, sendo 420 quilos de substância análoga à maconha e 27 quilos de substância análoga à cocaína.

O homem que estava na condição de ajudante do motorista declarou não ter conhecimento da existência da droga e que embarcou no caminhão em Manaus/AM e que seguiria até Marabá/PA para buscar uma carga.

Diante do exposto, em tese, do crime de Tráfico de drogas (Art. 33 c/c art 40, V, da Lei 11.343/16.), os homens foram presos e as drogas foram encaminhadas à Polícia Federal de Altamira/PA para procedimentos cabíveis.

Fonte: Plantão 24horas News – PRFPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/03/2024/14:13:45

