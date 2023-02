Homem mata namorada estrangulada após ela confessar traição

O acusado, foi localizado na altura da ponte do Rio Tocantins, sentido Nova Marabá. | Reprodução/RBATV

O casal estava junto há mais de três anos e o acusado confessou o crime.

Na manhã da última segunda-feira (30), foi preso pela Polícia Militar, Marcelo Lopes. Ele é acusado de matar a namorada, Fernanda Rodrigues dos Santos, 35 anos.

De acordo com a polícia, o acusado estrangulou a namorada na noite do último domingo (29), após ela confessar que havia se relacionado com outro homem.

O crime aconteceu em um terreno baldio na rua Murumuru, em Morada Nova, núcleo urbano do município de Marabá, sudeste paraense..

Áudio: mulher grava momento que é agredida pelo ex-companheiro em Tailândia

O filho de três anos do casal, ficou desesperado ao presenciar a violência.

Uma moradora da vila Santa Maria, zona rural do município de Tailândia, gravou o momento exato em que foi agredida pelo ex-companheiro dentro da própria residência.

O acusado, identificado apenas como ‘Negão’, não aceitava o fim do relacionamento e visitava frequentemente a mulher, mas a última visita terminou em violência doméstica.

O casal, que estava separado cerca de cinco meses, tem um filho de três anos que ficou desesperado ao presenciar as agressões.

No áudio, também é possível ouvir o homem ameaçando matar a mulher. “Não fala mais nada, tô com vontade de te matar” essas foram as palavras ditas por ‘negão’ antes de agredir a ex-companheira.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado na delegacia de Polícia Civil de Tailândia. O caso é investigado. (As informações são do RBATV).

